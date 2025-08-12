VfB-Boss Wehrle setzt Bayern bei Woltemade ein Ultimatum

Am Samstag spielen der FC Bayern München und der VfB Stuttgart um den Franz-Beckenbauer-Supercup. Spätestens bis dann will VfB-Boss Alexander Wehrle das Thema Nick Woltemade vom Tisch haben.

„Vor sechseinhalb Wochen“ seien die ersten Meldungen, wonach sich der Nationalspieler bereits mit dem Rekordmeister über einen Wechsel einig ist, öffentlich geworden. „Irgendwann ist auch mal gut“, erklärte Wehrle.

„Ich habe es genauso gelesen wie jeder andere auch“, sagte Wehrle der Stuttgarter Zeitung und ergänzte in Anspielung auf den FC Bayern:

„Wenn man den Spieler unbedingt verpflichten will, müsste man auch in der Lage sein, in dieser Zeit eine Lösung zu erzielen. Wir spielen am Samstag den Supercup. Bis spätestens zum Anpfiff sollte auch alles geklärt sein.“

Am Samstagabend trifft der DFB-Pokalsieger aus Stuttgart auf den amtierenden Deutschen Meister aus München.

Beitragsbild: Imago