VfB Stuttgart legt hohes Preisschild für Verteidiger fest

In Europa ist er heiß begehrt. Nottingham Forest wollte ihn sogar schon im Winter in die Premier League holen. Ramon Hendriks ist aber beim VfB Stuttgart geblieben. Könnte der Verteidiger im Sommer dann weg sein?

Zumindest ist nach Sky Sport Informationen ein Wechsel im kommenden Transferfenster möglich – allerdings nur bei einem sehr guten Angebot.

Beim VfB Stuttgart hat Hendriks eine top Entwicklung hingelegt und ist in dieser Saison zu einem absoluten Leistungsträger geworden. In den bisherigen 37 Pflichtspielen stand der 24-Jährige 26-mal in der Startelf.

Der Niederländer hat bei den Schwaben noch einen gültigen Vertrag bis 2028. Nach Sky Sport Informationen würde sich der VfB erst bei einem Angebot ab 40 Millionen Euro gesprächsbereit zeigen.

Hendriks, vom Schnäppchen zum WM-Fahrer?

Der Verteidiger war im Sommer 2024 für gerade einmal eine Million Euro von Feyenoord aus der Eredivisie gekommen. In Rotterdam hatte er einst die Jugendabteilung durchlaufen, ehe er nach zwei Leihen den Weg nach Stuttgart fand. Mit dem VfB gewann Hendriks in der vergangenen Saison den DFB-Pokal.

Dank seiner starken Leistungen in der laufenden Spielzeit gilt er mittlerweile als WM-Kandidat für die Nationalmannschaft der Niederlande. Die Elftal trifft in der Gruppe F auf Japan, Tunesien und einem Playoff-Sieger. Hier kämen die Ukraine, Polen, Schweden und Albanien infrage.

