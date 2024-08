VfB Stuttgart leiht Atalanta-Stürmer aus

Der deutsche Bundesligist VfB Stuttgart hat Stürmer El Bilal Toure vom italienischen Europa-League-Sieger Atalanta Bergamo ausgeliehen. Wie die Schwaben am Freitagabend mitteilten, wird der 22-Jährige zunächst für ein Jahr für den deutschen Vizemeister auflaufen. Laut Medienberichten soll es eine Kaufoption geben.

„Auf uns wartet eine anspruchsvolle Saison mit Spielen in der Bundesliga, im DFB-Pokal und in der Champions League. Dafür wollen wir personell bestmöglich gerüstet sein“, wird Sportvorstand Fabian Wohlgemuth in einer Mitteilung zitiert. Toure ist nach dem Abgang des Top-Torschützen Serhou Guirassy zu Borussia Dortmund der dritte neue Stürmer beim VfB.

Zuvor war bereits Deniz Undav nach seiner Leihe im Vorjahr fest von Brighton & Hove Albion verpflichtet worden. Vom FC Augsburg wechselte Topscorer Ermedin Demirovic (15 Tore, 10 Vorlagen) nach Stuttgart.

Rekordtransfer von Atalanta

Atalanta hatte Toure erst im vergangen Jahr zu seinem Rekordtransfer gemacht, als dem damaligen spanischen Erstligisten Almeria knapp 30 Millionen Euro überwiesen wurden. In Bergamo kam der malische Nationalspieler in 17 Pflichtspielen auf zwei Tore in der Serie A und einem in der Europa League.

Der VfB Stuttgart startet am Samstag (ab 15:15 Uhr live auf Sky Sport Bundesliga 2 – streame mit dem Sky X-Traumpass) beim SC Freiburg in die neue Saison. Ob der Neuzugang beim Auswärtsspiel schon dabei sein wird, ist unklar.

(SID)/Beitragsbild: Imago