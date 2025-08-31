VfB Stuttgart verpflichtet algerischen Offensivspieler

Der deutsche Bundesligist VfB Stuttgart hat Badredine Bouanani vom französischen Erstligisten OGC Nizza verpflichtet. Das gaben die Schwaben am Sonntag bekannt. Der 20 Jahre alte algerische Nationalspieler unterschrieb beim VfB einen Vertrag bis 2030, die Ablöse soll nach Medienberichten bei 20 Millionen Euro liegen.

Bouanani sei „offensiv flexibel einsetzbar“ und bringe „trotz seines jungen Alters bereits internationale Erfahrung aus den europäischen Wettbewerben mit“, sagte Stuttgarts Sportvorstand Fabian Wohlgemuth: „Seine Spielweise gibt uns zusätzliche Optionen für unser Offensivspiel.“

VfB-Trainer Sebastian Hoeneß hatte sich eben jene nach dem Rekordtransfer von Nick Woltemade zu Newcastle United gewünscht. Bouanani, geboren in Lille, durchlief mehrere französische U-Mannschaften, mittlerweile hat er fünf A-Länderspiele für Algerien absolviert. Zudem kam er auf 65 Einsätze in der französischen Ligue 1.

(SID)/Beitragsbild: Imago