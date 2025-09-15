VfL Bochum trennt sich von Trainer Hecking

Der deutsche Zweitligist trennt sich von Trainer Dieter Hecking und Sport-Geschäftsführer Dirk Dufner. Das hat der Klub am Montagnachmittag offiziell bestätigt.

Die für 15 Uhr angesetzte Trainingseinheit entfällt. Am Dienstag um 12:30 wird es eine Pressekonferenz geben. Absteiger Bochum steht nach drei Pleiten in Folge und mit nur drei Punkten auf dem 16. Platz der 2. Bundesliga. U19-Trainer Daniel Siebers übernimmt bis auf weiteres.

Mehr Informationen in Kürze.

