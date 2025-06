Der Österreicher war Anfang Mai aufgrund einer anhaltenden Negativserie freigestellt worden. Nun hat Wolfsburg in Paul Simonis einen neuen Mann an der Seitenlinie.

Der Niederländer wechselt vom Eredivisie-Klub Go Ahead Eagles zum VfL. In der Autostadt unterschreibt der 40-Jährige einen Vertrag bis 2027. Das gab der Klub am Donnerstagmorgen offiziell bekannt.

(skysport.de)/Beitragsbild: Imago