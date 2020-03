VIDEO: Alex Kristan als Hans Krankl über “Corona-Partys”

via

via Sky Sport Austria

Das Coronavirus ist in aller Munde. Der Comedian Alex Kristan hat sich einmal mehr als Hans Krankl in Schale geworfen und eine Wasserstandsmeldung zur aktuellen Lage in Österreich abgegeben.

Besonders schützend stellt sich der “Goleador” vor die bemerkenswerten Leistungen der Polizistinnen und Polizisten sowie dem ganzen Pflegepersonal. Scharfe Worte findet Alex Kristan alias Hans Krankl für Menschen, die in dieser Notlage noch “Corona-Partys” feiern: “Habt’s ihr ein Hirn von der Wand bis zur Tapete?”

Liebe Daheimgebliebene! Humor ist ja bekanntlich eines der wirksamsten Gegenmittel zur Tristesse! Deswegen möchte ich… Gepostet von Alex Kristan am Dienstag, 24. März 2020

Zudem spricht der Imitator über Österreicher im Ausland, die über Sondertransporte zurück in die Alpenrepublik wollen. Eine gute Sache sei der “Stillstand” für das Klima: “Die Erde holt Luft, während ihre Bewohner husten.”

Quelle: Alex Kristan via Facebook