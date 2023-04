VIDEO: Ancelotti hat’s noch drauf! Real-Trainer gaberlt während Viertelfinal-Hinspiel

Real-Trainer Carlo Ancelotti hat‘s noch drauf. Der 63-Jährige liefert beim 2:0-Sieg seiner Mannschaft im Viertelfinal-Hinspiel der UEFA Champions League gegen Chelsea ein fußballerisches Schmankerl.

In der Schlussphase rollte ein Ball über die Seitenauslinie auf den Trainer der Königlichen zu, Ancelotti nahm ihn ohne Probleme an, um hielt ihn in weiterer Folge gekonnt in der Luft.

