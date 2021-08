VIDEO: Arnautovic bei Bologna vorgestellt: “Will Titel gewinnen”

Marko Arnautovic ist seit wenigen Tagen ein Spieler des FC Bologna. Der ÖFB-Star wurde am Dienstag in einer Presssekonferenz offiziell vorgestellt. “Ich möchte mich bei dem Vorstandsvorsitzenden Claudio Fenucci und Sportkoordinator Walter Sabatini bedanken, sie haben mehr als sechs Monate mit mir verhandelt und diesen Wechsel möglich gemacht”, sagte der 32-Jährige.

Arnautovic spielt nicht zum ersten Mal in Italien, denn in der Saison 2009/10 lief er für Inter Mailand auf. “Italien war immer in meinem Herzen. Ich habe mich hier wie zuhause gefühlt”, fügte der Wiener an. Außerdem sei er nicht in Bologna “um Urlaub zu machen”, der Stürmer überraschte mit einer Ansage: “Ich will im besten Fall Titel gewinnnen.”