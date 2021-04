via

via Sky Sport Austria

Nach dem Abstieg von Schalke 04 wurden die Spieler in der Nacht am Trainingsgelände von den Fans empfangen, wo sich sehr unschöne Szenen abspielten. Am Bus explodierte zunächst ein Pyro-Körper, kurz darauf ist zu sehen, wie eine Person von mehreren Menschen durch die Straße verfolgt wird.



Sky-Experte Hamann über Schalke-Ausschreitungen: “Verurteile ich aufs Schärfste”