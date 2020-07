VIDEO: Best-of Salzburg-Stürmer Hee-Chan Hwang

Hee-Chan Hwang wird den FC Red Bull Salzburg nach der Saison in Richtung RB Leipzig verlassen. Hier sind die besten Szenen des 24-jährigen Südkoreaners im Trikot der Salzburger!

Der sprintstarke Stürmer absolvierte im Dezember 2015 sein erstes Bundesliga-Spiel für die “Bullen”. Es folgten 123 weitere Pflichtspieleinsätze in denen er 45 Tore erzielte und 28 Treffer vorbereitete. Nachdem Hwang in der Saison 2018/19 an den Hamburger SV verliehen war, kam er im vergangenen Sommer noch stärker zurück. In der Champions League überzeugte er als zweite Sturmspitze neben Erling Haaland. Hwang erzielte drei Treffer, einen davon an der Anfield Road nachdem er Liverpool-Starverteidiger Virgil van Dijk austanzte. Außerdem gelangen ihm fünf Torvorlagen in der Königsklasse.

