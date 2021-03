VIDEO: Crash in Kurve zwei – Mazepins Debüt endet in erster Runde

via

via Sky Sport Austria

Verpatztes Formel-1-Debüt für den Haas-Piloten Nikita Mazepin: Das Renndebüt des russischen Fahrers endete bereits in der zweiten Kurve. Auch sein Teamkollege Mick Schumacher hat mit Problemen zu kämpfen.

Haas-Rookie Mazepin agierte bereits im gestrigen Qualifying unglücklich und belegte nach zwei Drehern den letzten Platz. Beim Rennen verabschiedete er sich gleich in der ersten Runde und flog in die Reifenstapel. Doch glücklicherweise konnte der Russe aus seinem Auto aussteigen: “I’m ok“, funkte Mazepin an die Box.

Im anschließenden Sky-Interview schilderte der Neo-F1-Pilot den Ausfall: “Ich bin auf das Curb gekommen. Ich wollte ausweichen, der Reifen hat nicht mehr gegriffen. Es war mein Fehler. Ich bin sehr enttäuscht. Es war kein technisches Problem. Ja, für den ersten Start war das recht gut. Das ist das einzig Positive das ich mitnehme.”

VIDEO: Schumacher dreht sich beim Restart

Und auch sein Teamkollege Mick Schumacher hatte früh Probleme. Der Rookie verlor nach dem Re-Start die Kontrolle über sein Heck, konnte das Auto aber noch gerade so abfangen und weiterfahren.