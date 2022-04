via

via Sky Sport Austria

Am vergangenen Wochenende fanden in der ÖFB-Jugendliga die Wiener Derbys zwischen den Nachwuchsauswahlen des SK Rapid und dem FK Austria Wien statt. In der U15 und U16 behielten die Grün-Weißen die Oberhand, das Duell der U18-Mannschaften endete 2:2-Remis.

Für Aufsehen sorgte ein Treffer im Spiel der U18-Teams. Furkan Demir, der jüngere Bruder von Yusuf Demir, hämmerte den Ball aus der zweiten Reihe genau ins linke Kreuzeck – ein Traumtor.