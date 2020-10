VIDEO: Die schönsten BVB-Tore in der Champions League

Die Champions League ist zurück und wir zeigen Euch eine Auswahl der schönsten BVB-Tore in der Königsklasse!

Zum Auftakt trifft Borussia Dortmund am Dienstag mit seinen Ausnahmespielern Haaland, Sancho & Co. auf das italienische Top-Team Lazio um Starstürmer und Ex-BVB-Profi Ciro Immobile. Sky zeigt die Partie ab 19.30 Uhr live und exklusiv.

Während Ciro Immobile in seiner Zeit beim BVB hinter den hohen Erwartungen zurückgeblieben ist, stahl der 30-Jährige Angreifer vergangene Saison mit 36 Ligatoren in 37 Spielen in der Serie A sogar Megastar Cristiano Ronaldo die Show. Mit dem in Österreich zum Abwehrschrecken gereiften Supertalent Erlin Haaland haben auch die Dortmunder eine Tormaschine in ihren Reihen.