via Sky Sport Austria

Die Toronto Maple Leafs haben den Edmonton Oilers am Mittwoch in der NHL ihre fünfte Niederlage in Serie zugefügt. Toronto setzte sich gegen das Team um den deutschen Eishockey-Star Leon Draisaitl mit 4:2 durch.

Während Edmonton nach der Corona-bedingten Saisonunterbrechung über die Weihnachtsfeiertage weiter nicht in Schwung kommt, war es für Toronto der vierte Sieg in Folge. Draisaitl ist nach seinem 26. Saisontor aber weiter Führender der NHL-Schützenliste.

(APA)/Bild: Imago