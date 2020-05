via

via Sky Sport Austria

Dem Sportminister von Rumänien, Ionut Stroe, ist am Wochenende ein kleines Missgeschick passiert. Der 40-Jährige hat sich in einem Videocall im rumänischen Fernsehen zum aktuellen Status des Sportbetriebs während der Corona-Krise geäußert. Mitten im Gespräch machte sich jedoch das Handy selbstständig und zeigte Stroe in Boxershorts auf der Couch sitzen.

Szene im VIDEO:

Beitragsbild: Video Twitter @Emishor