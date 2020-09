VIDEO: Färöer-Team dreht nach Last-Minute-Siegtor durch

via

Die Färöer-Inseln feiern gegen Malta einen erfolgreichen Auftakt in die UEFA Nations League. Dank eines herrlichen Freistoßtreffers von Brandur Olsen kurz vor Schluss siegten die Hausherren mit 3:2. Was nicht nur die ganze Mannschaft in einen Jubelrausch ausbrechen ließ. Auch der Kommentator, der das Tor sogar mitfilmte, rastete komplett aus. Aber seht selbst.