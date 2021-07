VIDEO: Frenetischer Empfang für Arnautovic in Bologna

via

via Sky Sport Austria

Marko Arnautovic ist in Bologna angekommen. Die Fans sind völlig aus dem Häuschen.

Stundenlang belagerten rund fünfhundert Tifosi am Montag das Hotel „I Portici“ in dem Arnautovic einchecken sollte. Lautstark skandierten sie „Marko“-Sprechchöre, dazu wurden immer wieder Bengalen gezündet.

Die Rückkehr von Marko Arnautovic nach Europa ist also fix. Der Österreicher wird beim FC Bologna wohl erst am morgigen Dienstag einen Dreijahresvertrag unterschreiben. Shanghai Port und der Serie-A-Club sollen sich nach zähen Verhandlungen geeinigt haben.

Der ÖFB-Star, der eigentlich noch bis Ende 2022 in Shanghai unter Vertrag steht, ist heute in Bologna gelandet. Der Medizinchek soll am Dienstag folgen.

ÖFB-Teamchef Foda über Arnautovic-Wechsel: “Es wäre für ihn wunderbar und für das Nationalteam auch”

Bild: twitter@Gionnyclash