Er heißt Khandsuren Oyunbileg – kennt ihr nicht?! Wird sich gleich ändern. Der mittlerweile 54-Jährige hat in der mongolischen National Premier League sein Comeback gegeben. Nach 24 Jahren, denn eigentlich hatte er schon 1996 seine aktive Karriere beendet.

Im Spiel Sumida Gepro vs. Ulaanbaatar wurde der “Fußball-Opa” eingewechselt. Er zeigte in mehreren Szenen sein ganzes Können und ging ziemlich entschlossen in die Zweikämpfe.

VIDEO: Grätsche vom Feinsten! Ältester Fußballer der Welt gibt Comeback



