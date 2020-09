via

via Sky Sport Austria

Salzburg-Profi Dominik Szoboszlai hat die ungarische Nationalmannschaft zu einem 1:0-Sieg in der Nations League auswärts gegen die Türkei geschossen. Der 19-Jährige erzielt in der 80. Minute mit einem Traumfreistoß aus Rund 30 Metern das Goldtor. Es war der zweite Treffer im neunten Länderspiel für den Spieler der Saison 2019/20 in der tipico Bundesliga.

Beitragsbild: Screenshot Twitter Video LFC Transfer Room