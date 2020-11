VIDEO: Hartberg-Präsidentin Annerl zeigt Wechsel an

via

Der TSV Hartberg und der LASK trennen sich in der achten Runde der Tipico Bundesliga mit einem 1:1-Unentschieden (Spielbericht + VIDEO-Highlights). Hartberg-Präsidentin Brigitte Annerl zeigte dabei die Wechsel und die Nachspielzeit an.

Weil Hartberg-Teammanager Roland Puchas, aufgrund einer Krankheit, nicht beim Heimspiel anwesend war, schlüpfte Präsidentin Brigitte Annerl in seine Rolle und zeigte u.a. die Wechsel und die Nachspielzeit an. Nicht selbstverständlich für eine Präsidentin.

Die große “Josef Hickersberger-Show”

Am 17. September 2005 ereignete sich eine ähnliche Szene, nur etwas skurriler. Rapid-Trainer Josef Hickersberger nimmt in den Schlussminuten der Bundesliga-Partie gegen die Admira die Anzeigetafel selbst in die Hand, um die bevorstehende Niederlage noch abwenden zu können.