VIDEO: Hattrick! Luis Suarez glänzt bei Debüt für Gremio Porto Alegre

Uruguays Teamrekordtorschütze Luis Suarez hat das Debüt bei seinem neuen Club Gremio Porto Alegre mit einem Hattrick zelebriert.

Der 35-Jährige erzielte am Dienstag seine drei Tore bei einem 4:1-Sieg gegen Sao Luiz in Hälfte eins binnen 37 Minuten. Gremio holte mit dem Sieg in der Saisoneröffnung den Recopa Gaucha Super Cup. Suarez traf u.a. per Lob über den Torhüter und per Volley. Zuletzt hatte er im Dezember 2013 für Liverpool in einer ersten Hälfte einen Hattrick erzielt.

(APA)

Beitragsbild: Imago