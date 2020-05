VIDEO: High Five – die fünf schönsten Tore von Jonathan Soriano

via

In unserer neuen Serie High Five blicken wir auf die schönsten Tore aktueller und ehemaliger Goalgetter der tipico Bundesliga zurück. Heute blicken wir auf die besten Tore vom ehemaligen Salzburg-Spieler Jonathan Soriano zurück.

Jonathan Soriano stammt aus der Talentakademie von Espanyol Barcelona. Nach einigen Leihwechseln innerhalb Spaniens wechselte Soriano zum FC Barcelona, wo er in der zweiten Mannschaft spielte. 2012 folgte der Wechsel nach Österreich zum FC Red Bull Salzburg, wo er sofort einschlagen sollte.

Mit Salzburg holte er vier Meisterschaften und genauso viele Pokalsiege. Zweimal wurde der heute 34-Jährige Torschützenkönig in Österreich. Wettbewerbsübergreifend erzielte der spanische Mittelstürmer 174 Tore in 203 Spielen für die “Bullen”, damit ist Soriano Rekordtorschütze der Salzburger. Im Jahr 2017 verließ Jonathan Soriano den FC Red Bull Salzburg in Richtung China.