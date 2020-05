VIDEO: High Five – die fünf schönsten Tore von Louis Schaub

In unserer neuen Serie High Five blicken wir auf die schönsten Tore aktueller und ehemaliger Goalgetter der tipico Bundesliga zurück. Heute blicken wir auf die sehenswertesten Tore vom früheren Rapid-Akteur Louis Schaub zurück.

Der Österreicher Schaub schaffte den Sprung zu den Rapid-Profis im Jahr 2012. Damals war Schaub knappe 18 Jahre alt und war ein aufstrebendes Talent des österreichischen Fußballs. Nachdem sich der gebürtige Deutsche bei den Hütteldorfern durchgesetzt hatte, war er über viele Jahre Stammspieler und nicht mehr aus dem Team wegzudenken.

Im Sommer 2018 wechselte der 1,77m große Schaub nach Deutschland zum 1. FC Köln. Mit den “Geißböcken” gelang ihm in seiner ersten Saison der Aufstieg in die deutsche Bundesliga. Nachdem er in der höchsten Spielklasse Deutschlands keinen Fixplatz mehr hatte, wurde er Anfang 2020 zum Hamburger SV in die 2. Bundesliga verliehen.