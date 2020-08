VIDEO: High Five – die schönsten Tore von Shon Weissman

via

via Sky Sport Austria

Nur noch drei Wochen bis zum Start der neuen Saison der tipico Bundesliga! Zur Einstimmung auf die neue Spielzeit blicken wir mit unserer Serie “High Five” auf die schönsten Treffer der jüngeren Liga-Vergangenheit zurück. Unser heutiger Goalgetter ist niemand geringerer als Shon Weissman, der amtierende Torschützenkönig.

Erst vor knapp einem Jahr wechselte der israelische Stürmer als nahezu unbeschriebenes Blatt zum WAC – nur um in den kommenden Monaten als der Torjäger schlechthin zu glänzen. Wettbewerbsübergreifend gelangen dem Offensivspieler 37 Tore, 30 davon in der Bundesliga. Gemeinsam mit Spielmacher Michael Liendl avancierte Weissman zum Teil eines unverzichtabren Duos für den Wolfsberger AC. Die Belohnung: Platz drei und damit die erneut fixe Teilnahme an der Gruppenphase der Europa League.

Weissman selbst debütierte im vergangenen Herbst erstmals für das israelische Nationalteam und steht im Fokus vieler namhafter Vereine – zuletzt wurde er mit Teams wie Celtic Glasgow oder Galatasaray Istanbul in Verbindung gebracht.