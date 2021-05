VIDEO-Highlights: Bale brilliert bei klarem Spurs-Sieg gegen Sheffield

via

Tottenham Hotspur hat sich mit einem deutlichen 4:0-Heimsieg gegen Sheffield United vorübergehend auf den fünften Rang nach vorne befördert.

Größten Anteil am deutlichen Erfolg hatte Spurs-Star Gareth Bale, dem ein Hattrick gelang. Seine Tore in den Minuten 36, 61 und 69 bedeuten seinen ersten Dreierpack für Tottenham seit mehr als acht Jahren. Den vierten Treffer gegen das Schlusslicht steuerte Heung-Min Son in der 77. Minute bei.

