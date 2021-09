VIDEO-Highlights: Bayern gewinnen Schlager beim FC Barcelona souverän

Bayern München hat zum Auftakt der Champions League beim FC Barcelona ein Ausrufezeichen gesetzt. Der deutsche Fußball-Rekordmeister besiegte Barca verdient mit 3:0 (1:0) und setzte seine historische Startserie fort. Ein schwaches Barcelona ohne seinen einstigen Superstar Lionel Messi verpasste dagegen 13 Monate nach dem demütigenden 2:8 die erhoffte Revanche.

Thomas Müller brachte das Team von Trainer Julian Nagelsmann, der sein Königsklassen-Debüt für die Münchner feierte, in der 34. Minute in Führung. Es war bereits der siebte Treffer für den 32-Jährigen in sechs Spielen gegen die Katalanen. Kein Spieler hat gegen Barca im Europacup öfter getroffen. Robert Lewandowski erhöhte zweimal (56./85.). Yusuf Demir kam bei den Hausherren in der 59. Minute ins Spiel. Bei den Bayern kam Marcel Sabitzer (ab der 82.) zu einem Kurzeinsatz.

Für die Münchner war es seit 2002 der 18. (!) Auftakterfolg in der Champions League in Serie bei einer beeindruckenden Tordifferenz von 45:2. Auch die Bilanz gegen Barcelona bleibt deutlich positiv: Im zwölften Duell war es der achte Sieg. In Gruppe E geht der Weg nur über die Bayern. Am 29. September geht es mit dem Heimspiel gegen Dynamo Kiew weiter, am 20. Oktober folgt die Partie bei Benfica Lissabon.

Die Tore im VIDEO

Thomas Müller bringt den FC Bayern in Führung (33.)

Robert Lewandowski staubt zum 2:0 für Bayern ab (56.)

Lewandowski erhöht auf 3:0 (85.)

(SID) / Bild: Imago