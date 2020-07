VIDEO-Highlights: Brighton fixiert gegen Newcastle Klassenerhalt

via

via Sky Sport Austria

Brighton & Hove Albion wird auch in der kommenden Saison in der Premier League vertreten sein. Ein torloses Remis gegen Newcastle United reicht den “Seagulls” zum Klassenerhalt.

Für das Team von der Küste des Ärmelkanals wird die kommedne Spielzeit damit die vierte PL-Saison in Folge sein. Gegen Newcastle reichten ein Plus an Torschüssen sowie 62 Prozent Ballbesitz jedoch nicht für drei Punkte. Bei den Gästen, deren Torhüter Martin Dubravka sich mehrmals auszeichnen konnte, kam ÖFB-Legionär Valentino Lazaro ab der 86. Minute zum Einsatz.

Beitragsbild: Getty Images.