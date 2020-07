via

via Sky Sport Austria

Der FC Burnley und Sheffield United trennen sich am 33. Spieltag der englischen Premier League 1:1-Unentschieden. James Tarkowski brachte den FC Burnley kurz vor Seitenwechsel mit 1:0 in Führung. John Egan besorgte in der 80. Minute den Ausgleich für Sheffield.

Bild: Getty Images