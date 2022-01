VIDEO-Highlights: Dallas fertigt ohne Raffl Boston mit 6:1 ab

via

Die Dallas Stars sind ohne den weiter verletzten Villacher Stürmer Michael Raffl weiter im Aufwind. Die Stars gewannen am Sonntag in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL gegen die Boston Bruins mit 6:1 und feierten den fünften Sieg in den jüngsten sechs Spielen. Auf einen der drei Fixplätze der Central Division für das Play-off fehlen den Stars aktuell neun Punkte, dank der Erfolgsserie ist Dallas aber weiter mitten im Rennen um einen der Wild-Card-Plätze.

NHL-Ergebnisse von Sonntag: Dallas Stars (ohne Raffl/verletzt) – Boston Bruins 6:1, New York Rangers – Seattle Kraken 3:2, Pittsburgh Penguins – Los Angeles Kings 3:4, Carolina Hurricanes – San Jose Sharks 2:1, Montreal Canadiens – Columbus Blue Jackets 3:6, New York Islanders – Minnesota Wild 3:4, Colorado Avalanche – Buffalo Sabres 4:1.

