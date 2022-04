VIDEO-Highlights: Dallas siegt mit Raffl – Colorado im NHL-Play-off

via

Colorado Avalanche hat sich als zweiter Club nach den Florida Panthers für das Play-off der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL qualifiziert.

Die Mannschaft von Trainer Jared Bednar feierte am Dienstag mit einem 6:4 bei den Pittsburgh Penguins den 50. Saisonsieg (in 70 Spielen) und hat einen der acht Aufstiegsplätze der Western Conference sicher. Die Dallas Stars gewannen mit Michael Raffl gegen die New York Islanders mit 3:2 und nehmen aktuell einen Play-off-Platz ein.

