VIDEO-Highlights: Hasenhüttl-Team verliert gegen Arsenal

via Sky Sport Austria

Der FC Arsenal konnte nach einem miserablen Neustart in die Premier League ein Erfolgserlebnis verzeichnen. Die “Gunners” setzten sich auswärts beim FC Southampton mit 2:0 durch.

Das Führungstor erzielte Eddie Nketiah in der 22. Minute. Dem Treffer ging allerdings ein dicker Torwart-Patzer voraus. Southampton-Goalie Alex McCarthy leistete sich einen katastrophalen Fehlpass, den Nketiah eiskalt ausnutzte. Joseph Willock machte in der 87. Minute schließlich den Sack zu. Jack Stephens (Southampton) sah nach einer Notbremse in der 85. Minute die rote Karte .

Für die “Saints” ist die Niederlage gegen Arsenal ein Dämpfer. Das Team von Trainer Ralph Hasenhüttl hatte am Wochenende einen souveränen 3:0-Sieg bei Norwich gefeiert, nun musste der Klub aus Südengland die erste Pleite nach dem Restart einstecken.

