VIDEO-Highlights: Hektisches Finish rettet Arsenal Punkt gegen Schlusslicht Southampton

Arsenal hat am Freitag in der englischen Fußball-Premier-League einen überraschenden Punkteverlust kassiert.

Der Spitzenreiter musste sich daheim gegen Schlusslicht Southampton mit einem 3:3 begnügen und rutschte damit nach Verlustpunkten gerechnet hinter Manchester City zurück. Der Meister, am Samstag im FA-Cup im Einsatz, hat zwar fünf Zähler Rückstand, aber auch zwei Partien in der Hinterhand. Am Mittwoch kommt es in Manchester zum direkten Duell der beiden Titelanwärter.

Southampton ging dank Carlos Alcaraz (1.) und Ex-Arsenal-Profi Theo Walcott (14.) schnell mit 2:0 in Führung. Gabriel Martinelli (20.) brachte die „Gunners“ heran, ehe der frühere Salzburg-Profi Duje Caleta-Car für das dritte Southampton-Tor sorgte (66.). In der turbulenten Schlussphase trafen Martin Ödegaard (88.) und Bukayo Saka (90.) für die Hausherren, bei denen Leandro Trossard mit einem Lattenschuss in der 92. Minute Pech hatte.

