Premier-League-Aufsteiger FC Fulham und Sheffield United trennten sich am 5. Spieltag mit 1:1-Unentschieden. Damit liegen beide Klubs mit einem Punkt auf dem vorletzten Tabellenplatz

Den Führungstreffer für die “Cottagers” erzielte Leipzig-Leihgabe Ademola Lookman in der 77. Minute. Billy Sharp glich in der 83. Minute per Elfmeter für Sheffield aus.

