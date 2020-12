VIDEO-Highlights: Liverpool plagt sich zu Remis bei Fulham

via

Drei Tage vor dem direkten Duell hat nicht nur Tottenham Hotspur, sondern auch Liverpool in der englischen Fußball-Premier-League Federn gelassen. Der Meister musste sich auswärts gegen Fulham mit einem 1:1 begnügen.

Liverpool lag bei Fulham bis in die Schlussphase hinein im Rückstand und vergab mehrere gute Chancen, dann musste sich Fulhams herausragender Torhüter Alphonse Areola durch einen Foulpenalty von Mohamed Salah doch noch geschlagen geben.

Verletzungssorgen in Liverpool nehmen zu

Die “Reds” müssen rund zwei Monate auf Stürmer Diogo Jota verzichten. Der 24-jährige Portugiese, der im Sommer von den Wolverhampton Wanderers nach Liverpool gewechselt war und in neun Meisterschaftsspielen fünf Tore erzielte, hatte sich während des Champions-League-Spiels am Mittwoch beim FC Midtjylland (1:1) am Knie verletzt.

Auch Kostas Tsimikas hatte sich in Dänemark verletzt und wird mehrere Wochen ausfallen. Zudem muss Liverpool möglicherweise bis zum Ende der Saison auf Abwehrchef Virgil van Dijk verzichten, der nach einer Operation seine Reha absolviert. James Milner und Thiago fehlen ebenfalls verletzt.

