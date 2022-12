VIDEO-Highlights: Minnesota Wild setzt NHL-Erfolgslauf fort

via

via Sky Sport Austria

Minnesota Wild hat die gute Form über die Weihnachtspause der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL gehalten. Die Mannschaft von Trainer Dean Evason feierte mit einem 4:1 in Winnipeg gegen die Jets den siebenten Sieg in den jüngsten acht Spielen und festigte damit Rang drei in der Central Division.

Den Schlusspunkt setzte Samuel Walker, der mit einem Schuss ins leere Tor (58.) sein erstes NHL-Tor erzielte. Der 23-Jährige war so wie Adam Beckman am Matchtag aus Des Moines angereist. Das Sturm-Duo war aufgrund der Ausfälle von Marcus Foligno (verletzt) und Mason Shaw (gesperrt) vom Farmteam Iowa Wild in das NHL-Team beordert worden und hatte den Vorzug gegenüber dem Vorarlberger Marco Rossi erhalten, der weiter für Iowa im Einsatz ist.

Alle VIDEO-Highlights:

Vancouver Canucks – San Jose Sharks – die Highlights im Video



Calgary Flames – Edmonton Oilers – die Highlights im Video



Arizona Coyotes – Colorado Avalanche – die Highlights im Video



Nashville Predators – Dallas Stars – die Highlights im Video



St. Louis Blues – Toronto Maple Leafs – die Highlights im Video



New York Rangers – Washington Capitals – die Highlights im Video



Ottawa Senators – Boston Bruins – die Highlights im Video



New York Islanders – Pittsburgh Penguins – die Highlights im Video



Carolina Hurricanes – Chicago Blackhawks – die Highlights im Video



Los Angeles Kings – Vegas Golden Knights – die Highlights im Video



(APA)

Beitragsbild: Imago