VIDEO-Highlights: NHL-Rekordserie beendet! Boston Bruins beziehen erste Saison-Heimniederlage

Die Vegas Golden Knights haben am Montag in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL die Rekordserie der Boston Bruins beendet.

Die Bruins mussten sich im heimischen TD Garden mit 3:4 nach Penaltyschießen geschlagen geben und kassierten damit die erste Heimniederlage dieser Saison. Mit 14 Heimsiegen war davor noch nie eine Mannschaft in die NHL-Saison gestartet. Die Bruins machten dabei einen 0:3-Rückstand wett, im Penaltyschießen verwertete nur Reilly Smith seinen Versuch.

Vancouver gewinnt Schlagabtausch gegen Montreal 7:6 n.V.

In Vancouver wurde den 18.420 Fans im Rogers Place ein Schlagabtausch mit 13 Toren geboten. Die heimischen Canucks lagen gegen die Montreal Canadiens nach dem ersten Drittel mit 0:4 zurück, gingen in der 49. Minute mit 5:4 in Führung und gerieten nach 57 Minuten neuerlich in Rückstand. Andrej Kusmenko (59./PP) schoss die Partie in die Verlängerung, in der Elias Pettersson nach 13 Sekunden zum 7:6-Sieg für Vancouver traf.

