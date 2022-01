VIDEO-Highlights: NHL-Star Ovechkin überflügelt – Senators erleiden Rückschlag

via

via Sky Sport Austria

Die Ottawa Senators haben nach zwei Siegen in Folge in der nordamerikanischen Profiliga NHL wieder einen Rückschlag erlitten. Capitals-Star Alex Ovechkin übernahm die Führung in der Torschützenliste.

Der Tabellenvorletzte der Atlantic Division verlor zu Hause mit 1:3 gegen die Buffalo Sabres.

Der russische Superstar Alex Ovechkin von den Washington Capitals erzielte beim 4:3 gegen die Winnipeg Jets am Dienstagabend (Ortszeit) seinen 27. Saisontreffer. Die Oilers-Partie gegen die Chicago Blackhawks war eine von mehreren Begegnungen, die wegen zu vieler coronabedingter Spielerausfälle nicht wie geplant stattfand.

Alle VIDEO-Highlights:

Ottawa Senators – Buffalo Sabres – die Highlights im Video



Washington Capitals – Winnipeg Jets – die Highlights im Video



Nashville Predators – Vancouver Canucks – die Highlights im Video



Philadelphia Flyers – New York Islanders – die Highlights im Video



Boston Bruins – Carolina Hurricanes – die Highlights im Video



Dallas Stars – Montreal Canadiens – die Highlights im Video



Calgary Flames – Florida Panthers – die Highlights im Video



(SID)

Beitragsbild: Imago