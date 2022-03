VIDEO-Highlights: Seattle Kraken montierten L.A. Kings ab

Die Seattle Kraken haben in der nordamerikanischen NHL ihren bisher höchsten Sieg gefeiert. Das Team aus dem nordwestlichen US-Staat Washington gewann am Montag bei den Los Angeles Kings 6:1. Schon nach 14 Sekunden traf der Schwede Alexander Wennberg zur Führung, am Ende hatten nicht weniger als 14 Spieler zumindest einen Scorerpunkt gesammelt. Der Club, der seine erste Saison in der besten Eishockey-Liga der Welt spielt, kann das Play-off aber nicht mehr erreichen.

Ganz anders die Edmonton Oilers, die sich ebenfalls klar 6:1 gegen die Arizona Coyotes durchsetzten. Mit dem letzten Treffer des Spiels trug sich auch Leon Draisaitl in die Torschützenliste ein und ist damit wieder bester Liga-Torjäger. Der Deutsche hat vier Spiele in Serie getroffen. In der Scorer-Wertung der National Hockey League liegt sein Teamkollege Connor McDavid mit nunmehr 98 Punkten vorne, Draisaitl hält bei 96.

Video-Highlights der NHL-Partien vom Montag:

Los Angeles Kings – Seattle Kraken 1:6



Chicago Blackhawks – Buffalo Sabres 5:6





Washington Capitals – Carolina Hurricanes 1:6





Edmonton Oilers – Arizona Coyotes 6:1





St. Louis Blues – Vancouver Canucks 4:1



