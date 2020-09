via

via Sky Sport Austria

Der FC Arsenal hat am Samstagabend einen knappen 2:1-Heimsieg gegen West Ham United gefeiert.

Im Londoner Derby brachte Alexandre Lacazette (25.) die “Gunners” im Führung. Noch vor der Pause konnte West Ham in Form von Michail Antonio (45.) überraschend ausgleichen. In der zweiten Halbzeit verflachte die Partie zunehmend, Arsenal gelang in der 86. Minute durch Eddie Nketiah der verdiente Siegtreffer.

Beitragsbild: Getty