VIDEO-Highlights: Tabellenführer Tottenham verpasst Sieg bei Crystal Palace

via

via Sky Sport Austria

Premier-League-Tabellenführer Tottenham lässt beim heutigen Gastspiel bei Crystal Palace überraschend Punkte liegen.

Die Mannschaft von Coach José Mourinho geht beim Londoner Stadtduell zwar in der 23. Minute durch Harry Kane in Führung, neun Minuten vor Spielende gelingt Palace-Profi Jeffrey Schlupp jedoch der Ausgleich. Die Spurs könnten heute damit den ersten Tabellenplatz an Liverpool verlieren.

(Red.)

Beitragsbild: Getty Images.