VIDEO-Highlights: Tottenham sammelt Big Points im Europacup-Rennen

Tottenham Hotspur gestaltete sein Spiel am Mittwochabend erfolgreich. Gegen Newcastle United gewann die Mannschaft von Teammanager Jose Mourinho mit 3:1 (1:0) und bleibt damit weiter im Kampf um die Europa-League-Plätze.

Tottenham hat nun nur noch einen Punkt Rückstand auf Wolverhampton auf dem sechsten Platz, der zur Teilnahme am internationalen Wettbewerb berechtigt.

Bei den Spurs stand Serge Aurier in der Startelf, der seinen Bruder am Montag bei einer Schießerei verloren hatte. Heung-Min Son sorgte in der 27. Minute für die Führung der Spurs, die Matt Ritchie kurz nach der Pause egalisierte (56.).

Nur vier Minuten später brachte Harry Kane Tottenham mit seinem 200. Karriere-Treffer erneut in Führung. In der 90. Minute legte der Stürmer nach. Valentino Lazaro wurde bei den unterlegenen Gastgebern in der 55. Minute eingewechselt.

