Vier Tore, ein Brutalo-Foul: Dramatisches Remis zwischen Everton und Liverpool

Was für ein Spiel! Das 237. Merseyside-Derby zwischen dem FC Everton und dem FC Liverpool endete mit 2:2-Unentschieden.

Sadio Mane (3.) brachte den amtierenden Meister früh in Führung, doch Everton kämpfte sich nach knapp 20 Minuten in die Partie zurück. Michael Keane (19.) glich für die “Toffees” aus. Mohamed Salah (72.) traf mit einem sehenswerten Schlenzer zur 2:1-Führung für die “Reds”, ehe Torjäger Dominic Calvert-Lewin (81.) per Kopf erneut ausglich.

In der 88. Minute flog Richarlison nach einer Tätlichkeit gegen Thiago vom Platz. In der Nachspielzeit erzielte Jordan Henderson den vermeintlichen Siegtreffer für Liverpool, doch eine umstrittene Abseitsposition von Sadio Mane machte das Tor ungültig.

