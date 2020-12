West Ham United feiert am 14. Spieltag der Premier League einen 2:1-Sieg bei Aufsteiger Leeds United. Durch den Sieg klettert West Ham auf den fünften Tabellenplatz.

Mateusz Klich brachte den Aufsteiger in der sechsten Minute mit 1:0 in Führung. Das Tor resultierte aus einem Elfmeter. In der 25. Minute traf Tomas Soucek zum Ausgleich. Angelo Ogbonna sorgte in der 80. Minute für den 2:1-Siegtreffer.

Bild: Getty