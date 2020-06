VIDEO-Highlights: Wolverhampton nach Sieg bei Aston Villa vorerst neuer Fünfter

via

via Sky Sport Austria

Die Wolverhampton Wanderers haben ihren Erfolgslauf in der Premier League verlängert. Durch einen 1:0-Erfolg bei Aston Villa rückt die Elf von Trainer Nuno Espirito Santo vorerst auf den fünften Platz vor.

Goldtorschütze beim dritten Wolves-Sieg in Serie war Leander Dendoncker, der in der 62. Mintue nach Vorarbeit von Jonny den entschiedenden Treffer erzielte. Aston Villa bleibt durch die Niederlage als Tabellen-19. weiterhin in akuter Abstiegsgefahr.