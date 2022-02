VIDEO-Highlights: Zehnter Sieg in Serie für die Calgary Flames

via

Die Calgary Flames haben am Montag in der NHL die Winnipeg Jets 3:1 geschlagen.

Es war der zehnte Sieg in Folge für die Flames, die damit einen Franchise-Rekord einstellten. Elias Lindholm brachte Calgary 47 Sekunden vor Schluss mit dem Tor zum 2:1 auf die Siegesstraße, der Schwede hat nun acht Spiele in Serie getroffen – ebenfalls eine club-interne Bestmarke. Die Philadelphia Flyers kassierten gegen die Carolina Hurricanes beim 3:4 n.V. indes ihre fünfte Niederlage in Folge.

Alle Video-Highlights:

Calgary Flames – Winnipeg Jets 3:1



Boston Bruins – Colorado Avalanche 5:1



Philadelphia Flyers – Carolina Hurricanes 3:4 n.V.





Montreal Canadiens – Toronto Maple Leafs 5:2



Vancouver Canucks – Seattle Kraken 5:2.



