VIDEO: Historischer Rückblick auf den Klassiker Rapid vs. Salzburg

Die 7. Runde hält am Sonntag ein Spitzenspiel in der tipico Bundesliga bereit: Der SK Rapid Wien empfängt Meister FC Red Bull Salzburg im Allianz Stadion (Anpfiff 17.00 Uhr live und exklusiv auf Sky Sport Austria 1 – mit dem Sky X-Traumpass kannst du das Spiel & das gesamte Sportangebot von Sky bereits ab 10 Euro pro Monat streamen).

Beim bisher letzten Gastspiel im Westen Wiens feierten die Bullen im Juni einen 7:2-Kantersieg. Sieben Gegentore hatte Rapid in der Nachkriegszeit sonst in keinem Ligaspiel kassiert. Die Grün-Weißen werden auf Wiedergutmachung aus sein.

Von den jüngsten 19 Pflichtspiel-Duellen mit den Hütteldorfern hat Salzburg nur eines verloren. In der Liga stehen zuletzt zehn Siege in Folge zu Buche, sechs davon in dieser Spielzeit. Saisonübergreifend sind die Bullen 17 Ligaspiele ungeschlagen. Es wird also ein schwieriges Unterfangen für die Hütteldorfer.

(APA/Red.)