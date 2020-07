VIDEO: Inter bekommt Elfmeter nach Slapstick-Foul

via

via Sky Sport Austria

Inter Mailand hat in der italienischen Serie A dank eines späten Elfmetertors von Romelu Lukaku einen Punkt gerettet und damit den zweiten Tabellenplatz behauptet.

Am 34. Spieltag kamen die Lombarden bei AS Rom zu einem 2:2 (1:1), der Rückstand zu Spitzenreiter Juventus Turin beträgt nun fünf Punkte. Der Meister kann am Montag (21.45 Uhr) mit einem Sieg gegen Lazio Rom auf acht Zähler davonziehen.

Der belgische Nationalspieler Lukaku erzielte in der 88. Minute den Ausgleich für Inter, das durch Stefan de Vrij (15.) in Führung gegangen war. Leonardo Spinazzola (45.+1) und der frühere Dortmunder Henrich Mchitarjan (57.) hatten zuvor das Spiel für die Römer gedreht.

