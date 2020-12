VIDEO: Inter-Defensive mit Slapstick-Einlage gegen Hellas

via

via Sky Sport Austria

Inter Mailand bleibt Tabellenführer Milan nach dem 2:1 bei Hellas Verona auf den Fersen. Die Mailänder Teams trennt in der Tabelle ein Punkt.

AC Milan und Inter Mailand liefern sich in der italienischen Fußball-Meisterschaft weiter ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Inter feierte am Mittwoch bei Hellas Verona einen 2:1-Erfolg und übernahm mit 33 Punkten vorübergehend Platz eins. Am Abend dann bezwang AC im eigenen Stadion Lazio Rom mit 3:2 und verdrängte den Stadtrivalen mit 34 Zählern wieder von der Spitze der Serie A.

Beim Spiel zwischen Inter Mailand und Hellas leistet sich die Inter-Hintermannschaft in Person von Torhüter Handanovic und Verteidiger Skriniar eine Slapstick-Einlage. Hellas-Stürmer Ilic schaltet am schnellsten und drückt den Ball aus kürzester Distanz über die Linie.

Die Szene im Video: