VIDEO: Knappe Niederlage für Dallas und Raffl gegen Predators

Michael Raffl hat am Donnerstag in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL mit den Dallas Stars knapp mit 1:2 gegen die Nashville Predators verloren. Der Kärntner kam 12:29 Minuten zum Einsatz, auf das Scoreboard schaffte er es nicht.

Zdeno Chara von den New York Islanders bestritt bei der 3:4-Niederlage n.P. gegen die San Jose Sharks sein 1.652 Spiel und brach damit den Rekord von Chris Chelios für die meisten Partien eines Verteidigers in der NHL-Geschichte.

Der 44-jährige Routinier wurde in diesem Match außerdem zum ältesten Spieler, der jemals eine Strafe wegen einer Schlägerei kassierte. Vor dem Spiel zwischen Raffls Stars gegen Nashville hängten die Predators die Nummer 35 von Goalie Pekka Rinne in den Himmel. Der 39-jährige Finne ist der erste Spieler in der Geschichte der Franchise, dessen Nummer in den Ruhestand versetzt wurde.

(APA)/Bild: Imago